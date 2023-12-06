Белорусы хотели открыть «наливайку» в Варшаве, а создали культовую сеть пабов 6.12.2023, 17:32

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Андрей Ольшевский

Сегодня ровно четыре года пабу Beer Station, который стал местом сбора белорусов.

Ровно четыре года назад белорусы открыли в Варшаве паб Beer Station. На сегодняшний день это уже сеть пабов, знакомая многим. В Beer Station проходят концерты белорусских музыкантов, выступления стендаперов и другие мероприятия.

Как родилась идея открыть паб? Умеют ли белорусы пить? Об этом и многом другом сайт Charter97.org поговорил с одним из основателей сети Андреем Ольшевским.

— Вы открылись 6 декабря 2019-го года, когда в Варшаве было еще не так много белорусских мест. Как это было четыре года назад?

— Честно говоря, это была спонтанная идея. На тот момент я еще работал в Минске, а мой напарник Александр Павлович около трех лет жил в Польше, уехав по «карте поляка».

Как-то он приехал в Минск, мы встретились и сидели разговаривали с ним на кухне. Он рассказывал о сложной жизни эмигранта, говорил, что нет поддержки, тяжелая работа. Тогда я предложил Саше открыть что-то свое. Встал вопрос о том, что именно, а мы как раз сидели и пили пиво.

В Минске в каждом районе есть куча «наливаек». В итоге в голову пришла идея открыть бар с разливным крафтовым пивом. Именно без крепкого алкоголя, с продвижением культуры питья пива, общения за бокалом.

Позже Саша уехал, а через неделю звонит с вопросом: «Так что, помещение искать?» Я ему: «Ну, ищи». Отступать я не привык. Сразу скажу, что у нас были нулевые знания в этом направлении. Информацию искали в Сети.

Процесс начался, Саша быстро нашел помещение. Наш первый Beer Station открылся на варшавской Праге. Мы многое в нем делали своими руками, в том числе — всю мебель и барную стойку. К сожалению, на днях там прошла прощальная вечеринка. По адресу Kępna, 15 мы закрылись, но сразу скажу, что уже нашли новое помещение под бар.

Методом проб и ошибок с бара на Kępnej наша история и началась.

— Потом грянул коронавирус. Как вы его пережили?

— Да, мы открылись в декабре, а через два месяца закрылись. Нам удалось пережить пандемию благодаря продаже разливного пива с собой. В барах сидеть было нельзя, но человек мог прийти, выбрать пиво и уйти с покупкой. Мы старались выжить.

Была поддержка и разовая помощь от польского государства.

— У вас уже целая сеть баров. Как вы расширялись?

— Когда в 2020-ом году были протесты, мы решили, что нужно объединять наших людей. Начало приезжать все больше белорусов. Кто-то искал жилье или работу, а кто-то предлагал. Люди стали помогать друг другу, знакомиться.

Многие ребята, познакомившиеся в то время в нашем баре, дружат до сих пор. Есть и пара, которая познакомившись в нашем баре, вступила в брак.

Бар, который был у нас на Праге, он небольшой — около 60 квадратов. Он не рассчитан для концертов, хотя когда мы начинали после ковида, то у нас выступали и Лявон Вольский, и Змитер Войтюшкевич, и Александр Помидоров.

Мы с Сашей посмотрели, что нам тесно в одном баре и нужно идти дальше, развиваться, потому что так вдвоем мы можем стоять за стойкой очень долго. В конце концов это все может и затухнуть.

Мы решили искать место в центре с большой проходимостью. В один момент я сел за компьютер смотреть, а у меня выскочило предложение про помещение на улице Lwowska, 17. Я его пометил, начал смотреть дальше — снова выскакивает уже на другом сайте. На четырех сайтах смотрел — и везде выскакивало это предложение. Тогда у меня ёкнуло, что это, наверное, судьба.

На следующий день мы позвонили по номеру из объявления, договорились о встрече. Разговор шел муторно и тяжело. На тот момент бар арендовал испанец. Он не говорил по-польски, а только по-английски. Нам помогала с переводом девушка Александра Эва. Скажу, что нам в целом очень много люди помогают. Стараются внести свою лепту в развитие бара. Как я говорю, все мы одна Beer Station Family.

Помещение мы арендовали, дела на Львовской пошли хорошо, она выстрелила. Там проходимость огромнейшая. Большая площадь позволила начать организовывать концерты.

Мы бесплатно предоставляли площадку, чтобы наши ребята проводили концерты в поддержку Украины, когда началась война. Мы собирали деньги, на которые закупали медикаменты для бойцов. Мы были на связи с ребятами на фронте. Они нам говорили, что им необходимо — и мы отправляли им это в Украину. Проходят у нас и мероприятия в поддержку белорусов.

В общем, Львовская выстрелила действительно хорошо. Поскольку это центр Варшавы, то туда приходили уже много наших. Скажу, что среди белорусов даже бытует мнение: «Куда же пойдем? Ну, конечно же, в наш бар. Поддержим наших!»

Затем появился и третий бар в микрорайоне Урсынов. В Беларуси «наливайки» зачастую расположены в спальных районах. Люди в центре потусили, а домой едут пивка выпить, посидеть в баре. Вот и нам стало интересно открыться в спальном районе Варшавы. Так мы появились на Урсынуве, но больше в концепции бар-ресторан.

Там тоже стараемся проводить ярмарки, квизы, пытаемся запускать и стендапы. С самого начала у нас была концепция, чтобы сделать не просто бар с потреблением алкоголя, а чтобы это было душевно.

Знаете, я частенько видел, когда человек приходил в бар один, сидел растерянный. У него спрашиваешь, а сколько ты тут? «Два дня, никого не знаю, ничего нету». Говорю, приходи вечером, будут люди, познакомишься. Приходили, общались, знакомились, находили работу, жилье, друзей. Намного проще, когда рядом с тобой кто-то есть.

— Ходят ли в ваши бары поляки?

— Ходят. У нас есть много друзей среди поляков, которые поддерживают нас с самого начала. Самое интересное, что их становится все больше и больше.

В каждом баре у нас по 12 кранов с крафтовым пивом. Можно посидеть, пообщаться, выпить пива, и полякам это очень нравится. Они даже назначают деловые встречи в наших барах. Бывает, что приходят из фирм, бронируют столики, сидят четыре часа, общаются, пьют пиво. В общем, сейчас в процентном соотношении к нам ходит 50 на 50. Раньше было 80 процентов белорусов и 20 — поляков.

Многим полякам интересна белорусская культура и Беларусь в целом как страна, которая находится рядом.

— Андрей, а умеют ли белорусы пить?

— Cчитаю, что да. Умеют, и очень хорошо. В наших барах мало кто пьет так, чтобы уже на ногах не стоять.

— В здании, где находилась коммунистическая партия Польши, теперь много баров. Готовы ли вы открыть бар в каком-нибудь пикантном месте в Беларуси. В здании КГБ, к примеру?

— Интересный вопрос (смеется — прим.). Не знаю, готовы ли мы открыть в Беларуси. Мне кажется, что это немножко другая история будет. В Варшаве сейчас мы интересны, важны, востребованы в плане наших людей. В Беларуси мы можем просто потеряться. Хотя, чем черт не шутит.

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