Критическая фаза войны Владимир Пастухов

6.12.2023, 17:35

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Авдеевка уже похожа по своему значению на «украинский Сталинград».

Мы очевидно находимся на перевале войны. По всей видимости, это ее критичная фаза, вторая после начала агрессии, когда решалась судьба Киева.

Это понимают, на мой взгляд, обе стороны и относятся к происходящему со всей соответствующей серьезностью. И если штурм Бахмута действительно был малопонятным эпизодом тактического значения, где были израсходованы стратегические ресурсы, то Авдеевка уже реально похожа по своему значению на «украинский Сталинград». Не в последнюю очередь потому, что может существенно повлиять на позицию союзников Украины.

В такой ситуации раздрай в политическом руководстве Украины был бы крайне неуместен и, пожалуй, превращается в главный фактор риска для Украины.

Впрочем, Путин тоже рискует. Если чувство меры ему откажет и авдеевская мясорубка превзойдет бахмутскую (возможно, в разы), а результат достигнут не будет, это ему через какое-то время аукнется болезненной реакцией общества. Хотя Пригожиным двигали сугубо коммерческие мотивы, усиленные возней тараканов в его буйной голове, но устроенный им пердимонокль был бы невозможен без шока первых «мясных штурмов».

Сейчас все очень подвижно, все на встречных курсах, и я не готов предсказать, кто, в конечном счете, выйдет победителем из этого клинча. В том числе, я не готов списывать Зеленского как «отработанный материал» (тенденция к чему стала прослеживаться).

Не бывает такой войны, которая не проходит через критические точки. Сейчас именно такой момент – не меньше, но и не больше.

Владимир Пастухов, Telegram

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