В Беларуси растет заболеваемость корью 6.12.2023, 17:43

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В стране большая проблема с доступом к прививкам.

В Беларуси зарегистрировано более 140 случаев кори в 2023 году. Рост заболеваемости начался в ноябре – зарегистрировано более 90 случаев, рассказывает Министерство здравоохранения.

74% всех заболевших были не привиты, либо не имеют сведений о вакцинации в анамнезе. Среди больных детей 90% были не привиты, так как они еще не достигли возраста вакцинации либо не сделали прививки из-за отказа родителей.

«В возрастной структуре больных дети (0–18 лет) составляют 48% (более 40% – дети до 1 года), в структуре взрослых пациентов 37% – это возраст 20–49 лет.

На текущий момент можно говорить о наличии практически мгновенного распространения вируса среди непривитых лиц. Специалистами регистрируются единичные заносы инфекции в поликлиники, дневные стационары и учреждения образования», – рассказывает пресс-служба Минздрава.

Как избежать болезни?

Методов специфического лечения кори не существует, но заболевание можно предотвратить при помощи вакцинации.

«Вакцины против кори обладают высокой эффективностью. После введения одной дозы вакцины, содержащей коревой компонент, у более 95% привитых формируется долговременная иммунная защита организма, после введения второй дозы эффективность достигает практически 100%. Таким образом, для обеспечения длительной защиты требуется две дозы вакцины», – подчеркивает Минздрав.

В Беларуси детям делают прививки против кори, эпидемического паротита и краснухи в возрасте 12 месяцев и 6 лет.

Медики рекомендуют белoрусам от 18 лет и старше:

– уточнить свой прививочный статус против кори в территориальной поликлинике, амбулатории или НАПе;

– сделать профилактические прививки против кори, если отсутствуют сведения о вакцинации против кори, о перенесенной кори, о результатах серологических исследований крови, подтверждающих наличие защитных уровней IgG-антител к вирусу кори, или если есть документальные сведения только об одной профилактической прививке против кори.

Несмотря на то, что Минздрав призывает делать прививки, в Беларуси есть большая проблема с доступом к ним.

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