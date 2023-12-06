Взрыв в жилом доме Полоцкого района: версия о взрыве газового баллона не подтвердилась 5 6.12.2023, 18:14

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Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

5 декабря в доме, в агрогородке Захарничи, произошел взрыв, в результате которого сильно пострадали двое жителей. По предварительной информации, взорвался газовый баллон. Но позже оказалось, что он цел, передает «Белсат».

Вечером 5 декабря спасатели выехали на вызов, в котором сообщалось о взрыве, произошедшем на втором этаже многоквартирного дома в агрогородке Захарничи Полоцкого района.

До прибытия спасателей местные жители извлекли из-под завалов женщину 1940 года рождения. Позже удалось спасти 47-летнего мужчину. Оба жителя были доставлены в реанимационное отделение Полоцкой городской больницы, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Кроме того, из дома было эвакуировано 11 жителей. Местные власти обещают до конца дня расселить их во временное жилье.

По предварительной информации, причиной взрыва стал газовый баллон. Но как подтвердили прибывшие на место происшествия специалисты «Полоцкгаза», целостность установки сжиженного газа и двухконфорочной плиты не была нарушена. Краны на плите и вентиль газового баллона были закрыты. Ради безопасности, газовый баллон был вынесен спасателями за пределы жилого помещения.

Сейчас в доме работают следователи, которые опросили пострадавших и очевидцев. Проверку проводит Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета. Следователи собираются наделить особое внимание причинам и условиям, которые способствовали происшествию.

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