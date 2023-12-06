закрыть
6 декабря 2023, среда, 19:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Завтра в Беларуси будет до -18

1
  • 6.12.2023, 18:38
  • 1,214
Завтра в Беларуси будет до -18

В отдельных районах страны ожидается небольшой снег.

В четверг, 7 декабря, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

В отдельных районах страны ожидается небольшой снег. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер ожидается восточный умеренный.

Термометры ночью покажут 7-13 ниже нуля, при прояснениях будет -14..-18, по западу страны прогнозируется 2-6 мороза. Днем ожидается от -2 по юго-западу до -10 по северо-востоку Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными Евгений Вильский
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко Андрей Шарендо
Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип