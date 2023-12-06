Завтра в Беларуси будет до -18 1 6.12.2023, 18:38

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В отдельных районах страны ожидается небольшой снег.

В четверг, 7 декабря, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

В отдельных районах страны ожидается небольшой снег. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер ожидается восточный умеренный.

Термометры ночью покажут 7-13 ниже нуля, при прояснениях будет -14..-18, по западу страны прогнозируется 2-6 мороза. Днем ожидается от -2 по юго-западу до -10 по северо-востоку Беларуси.

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