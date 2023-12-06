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США выдвинули обвинения группе военных РФ за военные преступления в Украине

  • 6.12.2023, 19:27
США выдвинули обвинения группе военных РФ за военные преступления в Украине

Впервые в истории.

Соединенные Штаты Америки сегодня, 6 декабря, сообщили о выдвижении обвинений четырем российским военным за военные преступления, которые они совершили во время вторжения в Украину.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Речь идет о Сурене Сейрановиче Мкртчяну, Дмитрии Буднике и двух россиянах, чьи фамилии США неизвестны. Лишь известно, что их зовут Валерий и Назар.

Их обвиняют в незаконном задержании гражданина США во время вторжения России в Украину. Его допрашивали, жестоко избивали и пытали. Они также угрожали убить жертву и инсценировали казнь.

«Министерство юстиции выдвинуло первые в истории обвинения по уставу США о военных преступлениях четырем связанным с Россией военнослужащим за тяжкие преступления против американского гражданина. Министерство юстиции будет работать столько, сколько потребуется, чтобы добиться ответственности и справедливости за агрессивную войну России», - сказал генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

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