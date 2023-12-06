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Главная елка страны зажжется на Октябрьской площади в Минске 10 декабря

  • 6.12.2023, 19:28
Главная елка страны зажжется на Октябрьской площади в Минске 10 декабря

В 16.45.

В Минске 10 декабря зажжется главная елка страны 2024, сообщили в телеграм-канале Мингорисполкома.

Минские власти заранее зажгут главную елку страны на Октябрьской площади, для этого уже 10 декабря организуют новогодние празднества.

- Приблизим новогоднее настроение, разукрасим Минск яркими огнями раньше планируемого, - прокомментировали в горисполкоме.

Главная елка страны зажжется на Октябрьской площади в ближайшее воскресенье, 10 декабря, в 16.45. С зажжения главной елки Беларуси стартует работа всей новогодней иллюминации в Минске.

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