Главная елка страны зажжется на Октябрьской площади в Минске 10 декабря
- 6.12.2023, 19:28
В 16.45.
В Минске 10 декабря зажжется главная елка страны 2024, сообщили в телеграм-канале Мингорисполкома.
Минские власти заранее зажгут главную елку страны на Октябрьской площади, для этого уже 10 декабря организуют новогодние празднества.
- Приблизим новогоднее настроение, разукрасим Минск яркими огнями раньше планируемого, - прокомментировали в горисполкоме.
Главная елка страны зажжется на Октябрьской площади в ближайшее воскресенье, 10 декабря, в 16.45. С зажжения главной елки Беларуси стартует работа всей новогодней иллюминации в Минске.