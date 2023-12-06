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В Пинске пенсионерка подарила сыну квартиру, а потом передумала и пошла в суд

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  • 6.12.2023, 19:44
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В Пинске пенсионерка подарила сыну квартиру, а потом передумала и пошла в суд

Экспертам пришлось исследовать ее психическое состояние.

Пенсионерка из Пинска подарила сыну квартиру, но позже передумала и обратилась в суд, чтобы тот признал договор недействительным, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

83-летняя женщина обратилась в суд с просьбой признать недействительным договор дарения квартиры своему сыну. Она заявила, что на момент его подписания — в 2022 году — в силу своего возраста и состояния здоровья плохо себя чувствовала, поэтому не отдавала отчет своим действиям.

Эксперты провели исследование и пришли к выводу, что каким-либо психическим расстройством при совершении сделки женщина не страдала и отдавала отчет своим действиям.

Выяснилось, что женщина посчитала, что ее сын к ней не внимателен, поэтому подарить ему квартиру было ошибкой.

В итоге суд принял решение оставить договор дарения в силе.

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