Соболенко вошла в мировой топ-10 спортсменок с наивысшими зарплатами 6 6.12.2023, 20:03

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Арина Соболенко

Сколько белоруска заработала за год.

Издание Sportico опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2023 году. В топ-10 рейтинга вошли сразу семь теннисисток, среди которых и белоруска Арина Соболенко.

25-летняя Соболенко занимает в рейтинге шестое место, ее годовой доход составляет 12,2 млн долларов, из них 8,2 млн призовых.

Первое место в рейтинге занимает 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф (22,7 млн долларов, из них 6,7 млн призовых), после идут 22-летняя полька, также теннисистка Ига Свентек (21,9 и 9,9 млн долларов соответственно), 20-летняя сноубордистка из Китая Эйлин Гу (20 млн и 27 тыс. долларов), 21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану (16,2 млн и 238 тыс. долларов), 26-летняя японская теннисистка Наоми Осака (15 млн долларов без призовых).

С 7 по 10 места расположились 24-летняя теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина (9,5 и 6 млн долларов), 29-летняя американская теннисистка Джессика Пегула (9 и 6 млн долларов), 26-летняя гимнастка из США Симона Байлз (8,5 млн долларов без призовых) и 25-летняя американская гольфистка Нелли Корда (7,9 и 1,4 млн долларов).

Следует отметить, что авторы данного рейтинга использовали для расчетов доходы спортсменок до исчисления налогов.

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