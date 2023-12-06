В РФ предложили ввести «налог на войну» 3 6.12.2023, 20:15

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Сергей Миронов

Политик Сергей Миронов направил письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил облагать налогом проценты по вкладам россиян, установив базу, с которой рассчитывают налог, на уровне 5 млн рублей. Соответствующее письмо он направил премьеру РФ Михаилу Мишустину.

В 2021 и 2022 годах по отношению к физлицам в России действовала налоговая льгота: их освобождали от налога на проценты со вкладов в российских банках, полученные в этот период. До этого налог приходилось платить гражданам, чей доход по вкладам за год превышал определенный лимит. Его рассчитывали следующим образом: 1 млн рублей умножали на максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год, в котором человек получил доход. С процентного дохода, превышающего эту сумму, нужно было заплатить НДФЛ. Миронов предлагает с 2023 года возобновить сбор налога, но рассчитывать его по-другому: брать в качестве основы не 1 млн рублей, а 5 млн.

Возвращение налога с прежней расчетной базой приведет к панике и осложнит работу банков, беспокоится парламентарий. «Учитывая, что в этой ситуации доходы от банковских вкладов могут не покрыть уровень инфляции, люди могут начать массово снимать средства со своих счетов. По сути, это будет означать изъятие значительной денежной массы из экономики Российской Федерации», — добавил политик.

Пересматривая налоговую политику, российские власти пытаются пополнить федеральный бюджет, треть которого уходит на войну. К середине года казна исчерпала все заложенные на армию средства, и в августе президент Владимир Путин обложил бизнес «налогом на сверхприбыль». Теперь российские компании, заработавшие в 2021–2022 гг. больше 1 млрд рублей, будут обязаны заплатить 10% от суммы, на которую их прибыль превысила цифры 2018–19 годов. При добровольной уплате в срок до 30 ноября текущего года ставка налога снижается до 5%. При этом нефтегазовые корпорации, нефтеперерабатывающий бизнес, аграрии, угольщики, производители СПГ, а также малый бизнес этот налог платить не должны.

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что бизнес сам попросил ввести «налог на войну», но глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин опроверг это.

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