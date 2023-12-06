Главного энергетика предприятия задержали за взятки в Светлогорске 1 6.12.2023, 20:27

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Иллюстративное фото

Сумма взятки составила не менее 69 тысяч белорусских рублей.

Главного энергетика ОАО в Светлогорске подозревают в получении взяток в крупном размере, сообщили в службе-информации прокуратуры Гомельской области.

Выяснилось, что с 2020-го по сентябрь 2023-го в три этапа главный энергетик предприятия получал от замдиректора минской денежной коммерческой организации незаконное вознаграждение, пообещав выбрать фирму в качестве подрядной организации. Сумма взятки составила не менее 69 тысяч белорусских рублей.

Прокуратура посчитала обоснованным обвинение в получении фигурантом взяток в крупном размере (ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Беларусь). До суда обвиняемый останется под стражей.

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