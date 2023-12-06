Байден призвал Конгресс выделить деньги на помощь Украине

Байден призвал Конгресс выделить деньги на помощь Украине2
- 6.12.2023, 21:02
Запрос включает более $60 млрд.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обратился к Конгрессу. Он призвал одобрить запрос, который включает более 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Байдена.
«Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование для Украины. Меня шокирует, что мы дошли до этого времени и республиканцы отказываются его утверждать», - подчеркнул президент США.
Он напомнил, что российские солдаты продолжают совершать военные преступления, а украинский народ защищается уже почти два года. И США должны гордиться, что помогают Украине достичь успеха.