Зеленский: Путин не выиграл ни одной операции за год 4 6.12.2023, 21:16

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Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что у ВСУ есть реалистичная стратегия действий.

В течение 2023 года Россия не одержала ни одной военной победы, а Силы обороны готовят новые шаги для освобождения украинских земель от оккупантов – у государства есть план действий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам онлайн-саммита лидеров G7.

«Путин собирается сымитировать избрание на новый президентский срок, и, чтобы угомонить рост недовольства россиян результатами войны, он значительно увеличил давление на фронте», – сказал Зеленский.

Однако, по его словам, Силы обороны «выдерживают удары».

«Путин не выиграл ни одной операции за этот год. Мы сохраняем важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовимся к следующим шагам. И дальнобойные средства в этом помогают. И очень помогут», – заявил Зеленский.

Президент заверил, что у Украины есть «реалистическая стратегия действий», и украинские усилия при поддержке западных партнеров способны обеспечить Силам обороны успех на земле.

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