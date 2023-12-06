Путин повысил в звании генерала, выстроившего подчиненных под залп HIMARS 6.12.2023, 21:34

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Сухраб Ахмедов

ВСУ тогда уничтожили не только живую силу, но и технику оккупантов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта Вооруженных сил уроженцу Чечни Сухрабу Ахмедову. Этот военачальник стал известен во время российского вторжения в Украину в июне 2023 года, когда отдал приказ построить российских военнослужащих в районе Кременной, приготовив их к выступлению, отмечает BBC. В итоге ВСУ нанесли по скоплению военных удар ракетой HIMARS.

«Два часа люди стояли толпой на одном месте и ждали, когда командир дивизии слово свое мотивирующее молвит. Но вместо него свое слово сказали РСЗО HIMARS и артиллерия противника. На Южнодонецком направлении за несколько дней в боях пострадавших было меньше, чем от преступной глупости командира дивизии», — отмечал телеграм-канал «Рыбарь». По данным пропагандистов, речь шла не только о живой силе, но и о колонне бронетехники. Некоторые провоенные блогеры сообщали о примерно сотне убитых и раненых. По неподтвержденным данным, под обстрел попали подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии.

В ноябре морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота обратились к главе Приморского края Олегу Кожемяко с письмом. По их словам, за четыре дня наступления они потеряли «около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести». Бойцы пожаловались, что их бросили в «непонятное наступление» на село Павловка под Угледаром в Донецкой области. За планирование операции отвечают «генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов». Они, по словам морпехов, затеяли наступление, чтобы Мурадов «заработал бонусы» у начальника Генштаба Валерия Герасимова, а Ахмедов получил звание Героя России.

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