Появились первые кадры с места ликвидации экс-нардепа-предателя Ильи Кивы в Подмосковье6
- 6.12.2023, 21:49
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Он был ликвидирован из стрелкового оружия.
Российские СМИ опубликовали кадры с места ликвидации экс-нардепа-предателя Ильи Кивы в Подмосковье: сейчас на месте работают правоохранители.
Об этом сообщает пропагандистские РосСМИ.
Напомним, тело Ильи Кивы обнаружили в Подмосковье. Отмечается, что ликвидация Кивы – это спецоперация СБУ. Он был ликвидирован из стрелкового оружия. По данным РИА Новости, тело, вероятно, Кивы было обнаружено в подмосковном селе Супонево Одинцовского района.