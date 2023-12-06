Появились первые кадры с места ликвидации экс-нардепа-предателя Ильи Кивы в Подмосковье 6 6.12.2023, 21:49

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Он был ликвидирован из стрелкового оружия.

Российские СМИ опубликовали кадры с места ликвидации экс-нардепа-предателя Ильи Кивы в Подмосковье: сейчас на месте работают правоохранители.

Об этом сообщает пропагандистские РосСМИ.

Напомним, тело Ильи Кивы обнаружили в Подмосковье. Отмечается, что ликвидация Кивы – это спецоперация СБУ. Он был ликвидирован из стрелкового оружия. По данным РИА Новости, тело, вероятно, Кивы было обнаружено в подмосковном селе Супонево Одинцовского района.

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