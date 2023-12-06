Украинские пограничники ликвидировали вражеский «Урал» на Купянском направлении
- 6.12.2023, 22:16
Видеофакт.
Украинские пограничники сегодня, 6 декабря, ликвидировали российский «Урал» на Купянском направлении.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Луганскую ОВА.
По данным ОВА, сегодня на Купянском направлении пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» обнаружили и уничтожили вражеский «Урал».
«Дрон-камикадзе залетел в автомобиль в тот момент, когда из него выгружали стройматериалы для обустройства позиций», - объяснили в ОВА.