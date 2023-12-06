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Украинские пограничники ликвидировали вражеский «Урал» на Купянском направлении

  • 6.12.2023, 22:16
Украинские пограничники ликвидировали вражеский «Урал» на Купянском направлении

Видеофакт.

Украинские пограничники сегодня, 6 декабря, ликвидировали российский «Урал» на Купянском направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Луганскую ОВА.

По данным ОВА, сегодня на Купянском направлении пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» обнаружили и уничтожили вражеский «Урал».

«Дрон-камикадзе залетел в автомобиль в тот момент, когда из него выгружали стройматериалы для обустройства позиций», - объяснили в ОВА.

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