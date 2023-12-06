Женщина выиграла в лотерею $25 млн через 17 лет после того, как сорвала $1 млн

Женщина выиграла в лотерею $25 млн через 17 лет после того, как сорвала $1 млн1
- 6.12.2023, 22:30
Невероятная удача.
Женщина выиграла джекпот в 25 миллионов долларов в лотерею. Это произошло через 17 лет после того, как она впервые выиграла миллион долларов, но и на этом ее удача не закончилась.
Женщина по имени Дезире Фортини-Крафт выиграла лотерейный приз в размере 1 миллион долларов в 2006 году, 25 миллионов долларов из скретч-билета лотереи, пишет UPI.
Женщина рассказала, что спрятала билет в безопасное место, пока едет в отпуск на Арубу со своим женихом Джейсоном Перкинсом, а свой выигрыш получила 1 декабря.
Через неделю женщина вернулась в тот же магазин и купила еще два билета по 50 долларов, один из которых принес ей приз в 500 долларов.
«Она счастливая женщина», — сказала WBZ-TV совладелица Baker Street Market Кэти Дакояннис.
Женщина рассказала о своем рецепте успеха — она всегда покупает билеты парами.
Женщина поделилась куда потратит свой джекпот, по ее словам, часть ее выигрыша пойдет на другую поездку на Арубу на Рождество.