Женщина выиграла в лотерею $25 млн через 17 лет после того, как сорвала $1 млн 1 6.12.2023, 22:30

Невероятная удача.

Женщина выиграла джекпот в 25 миллионов долларов в лотерею. Это произошло через 17 лет после того, как она впервые выиграла миллион долларов, но и на этом ее удача не закончилась.

Женщина по имени Дезире Фортини-Крафт выиграла лотерейный приз в размере 1 миллион долларов в 2006 году, 25 миллионов долларов из скретч-билета лотереи, пишет UPI.

Женщина рассказала, что спрятала билет в безопасное место, пока едет в отпуск на Арубу со своим женихом Джейсоном Перкинсом, а свой выигрыш получила 1 декабря.

Через неделю женщина вернулась в тот же магазин и купила еще два билета по 50 долларов, один из которых принес ей приз в 500 долларов.

«Она счастливая женщина», — сказала WBZ-TV совладелица Baker Street Market Кэти Дакояннис.

Женщина рассказала о своем рецепте успеха — она всегда покупает билеты парами.

Женщина поделилась куда потратит свой джекпот, по ее словам, часть ее выигрыша пойдет на другую поездку на Арубу на Рождество.

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