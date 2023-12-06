Минчанин подарил сыну ноутбук, а тот его продал, купил новый телефон и соврал милиции 2 6.12.2023, 23:28

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Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 18-летнего минчанина, которого обвиняют в заведомо ложном доносе о совершенном преступлении, пишет агентство «Минск-Новости».

Сообщается, что в начале года мужчина подарил сыну ноутбук. В какой-то момент молодой человек его продал через торговую площадку в интернете за 2200 рублей, чтобы приобрести себе новый мобильный телефон.

В октябре отец попросил сына дать ему девайс на несколько дней. Парень побоялся признаться, что продал ноутбук и, не найдя в прокате такой же модели, соврал, что технику у него украли. Тогда мужчина сказал, что нужно обращаться в милицию.

Парень отправился в Заводское РУВД и написал заявление, что в вагоне метро у него из сумки похитили ноутбук. После этого юноша сфотографировал заявление и отправил снимок отцу.

Когда обман раскрылся, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Парню предъявили обвинение в заведомо ложном доносе о совершенном преступлении, совершенном из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 400 УК). Максимальная санкция данной части статьи — пять лет лишения свободы.

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