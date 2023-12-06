США объявили новый пакет военной помощи для Украины
- 6.12.2023, 23:41
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Ракеты для HIMARS и не только.
Соединенные Штаты Америки сегодня, 6 декабря, объявили пакет военной помощи Украине. В него входит вооружение стоимостью 175 миллионов долларов.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба Государственного департамента США и пресс-служба Пентагона.
По словам Блинкена, пакет включает:
боеприпасы для ПВО;
боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;
артиллерийские боеприпасы;
высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;
протитанковые ракеты;
патроны для стрелкового оружия;
боеприпасы для разрушения препятствий;
оборудование для защиты критической инфраструктуры;
вспомогательное оборудование.
При этом глава Госдепа подчеркнул, что если Конгресс не поддержит новое финансирование помощи «это будет один из последних пакетов для Украины в сфере безопасности, которые США могут предоставить».
«Помощь Украине в защите от российской агрессии и обеспечении ее будущего отвечает интересам нашей национальной безопасности и способствует глобальной стабильности во всем мире, и нам необходимо, чтобы Конгресс принял меры немедленно», - отметил Блинкен.
В Пентагоне уточнили состав пакета помощи Украине
Согласно данным Министерства обороны США, Украина в рамках нового пакета военной помощи получит:
ракеты AIM-9M и AIM-7 для противовоздушной обороны;
дополнительные боеприпасы для HIMARS;
155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
ракеты с оптическим наведением (TOW);
противотанковые системы Javelin и AT-4;
более 4 миллионов патронов к стрелковому оружию;
транспортные средства для буксировки и перевозки оборудования;
боеприпасы для расчистки препятствий;
оборудование для защиты важнейших объектов инфраструктуры;
запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.