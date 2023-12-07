Эрдоган впервые с 2017 года отправляется в Грецию 7.12.2023, 1:06

Реджеп Тайип Эрдоган

Для нормализации отношений.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 7 декабря, отправится в Грецию для подписания двусторонней декларации, призванной нормализовать обычно напряженные отношения между обеими странами.

Об этом пишет греческая газета Kathimerini, которой накануне Эрдоган дал письменное интервью.

Во время визита турецкий президент и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис проведут правительственные переговоры и торговые консультации и подпишут ряд соглашений о сотрудничестве для преодоления двусторонних споров.

По словам Эрдогана, между Афинами и Анкарой есть ряд проблемных вопросов, но именно «от нас зависит, позволим ли мы этим проблемам вызвать напряженность и разногласия между нашими правительствами и нашими народами».

«Думаю, в последнее время изменилось то, что греческая сторона пересмотрела свой взгляд на нас и начала понимать, что мы являемся нацией, которая никогда не откажется от протянутой нам руки дружбы», – считает он.

Визит Эрдогана в Грецию станет первым с 2017 года – тогда премьером Греции тоже был Мицотакис – и вторым за последние более семи десятилетий.

Между странами, которые обе являются членами НАТО, в последние годы неоднократно вспыхивала напряженность из-за территориальных споров в Средиземноморье и проблемы Кипра, частично оккупированного турецкими силами. Иногда они выливались в конкретные угрозы Афинам со стороны Анкары.

Но после переизбрания Мицотакиса летом этого года лидеры говорили о намерении перезагрузить отношения.

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