Зеленский: Впервые с начала большой агрессии мы фиксируем в Украине экономический рост 7.12.2023, 5:04

Владимир Зеленский

Президент Украины пригласил к сотрудничеству американские оборонные компании.

Экономика Украины выросла впервые после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в феврале 2022 года. Об этом 6 декабря заявил на украинсско-американской конференции оборонных индустрий президент Украины Владимир Зеленский, стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба президента.

«В этом году мы выиграли битву в Черном море, это исторически весомый результат – Российская империя впервые вынуждена прятать остатки своего военного флота в самых отдаленных бухтах Черного моря. Работают наши порты. Работает морской экспортный коридор, возвращающий продовольственную безопасность всему миру. Впервые с начала большой агрессии мы фиксируем экономический рост в Украине», – сказал Зеленский.

По его словам, работают оборонные производства Украины, «и украинские ракеты, украинские дроны, изготовляемая в Украине артиллерия, снаряды поступают на фронт».

«И мы увеличиваем производство, в том числе вместе с нашими партнерами», – подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в совместном с США производстве «всего спектра оружия, необходимого для современной войны».

«[Это] и пушки, и бронетехника, и беспилотники. Ремонт и обслуживание техники. Безопасность на земле, в небе и на море. Украина не стремится только зависеть от партнеров – Украина стремится и реально может стать донором безопасности для всех наших соседей, когда сможет гарантировать защиту себе. Мы действительно это можем. Абсолютно реально», – заявил он.

Президент Украины пригласил к сотрудничеству с Украиной американские оборонные компании.

«Я уверен, мы можем вместе создать новый и мощный арсенал свободы, который будет надежным помощником для всех свободных наций мира. Арсенал, который уже одним фактом своего наличия сможет гарантировать нашим детям – детям Европы, детям Америки, детям всего мира, – что ни один российский или другой снаряд зла больше никогда не будет разрушать нашу мирную жизнь. Мы можем делать вместе гораздо больше, чем кто-либо из нас в одиночку», – считает он.

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