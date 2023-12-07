Страны G7 договорились запретить импорт российских алмазов 7.12.2023, 8:10

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Страны G7 договорились запретить импорт российских алмазов. Об этом говорится в заявлении по итогам онлайн-встречи лидеров, которая прошла в среду.

Ограничения будут поэтапно вводиться с 1 января 2024 года.

«Мы введем ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года. За этим последуют поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Ориентировочная дата старта этих ограничений – 1 марта 2024 года. Чтобы усилить эффективность этих мер, те страны G7, которые импортируют много необработанных алмазов, введут мощную систему отслеживания и сертификации таких алмазов внутри G7. Это будет сделано к 1 сентября 2024 года», – говорится в заявлении.

Страны G7 также пообещали обновлять санкции в отношении РФ и бороться с их обходом. Также они будут и далее рассматривать все возможные варианты, чтобы помочь Украине получить компенсации от России.

МИД Канады уже официально объявил о введении ограничений на импорт российских алмазов. В заявлении отмечается, что в 2021 году объем канадского импорта по данным позициям составил 4,1 млн долларов. В прошлом году страна уже ввела санкции в отношении компании «Алроса», что уже привело к сокращению импорта до минимума.

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