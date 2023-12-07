Свитан: ВСУ готовят серьезный удар на Юге 7.12.2023, 8:20

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Проведена разведка боем.

Украинские беспилотники доставили немало проблем россиянам в оккупированном Крыму. Взрывы раздавались уже по меньшей мере на 3-х стратегически важных участках. В то же время это может быть разведкой боем, чтобы выявить и подавить вражескую ПВО.

Так, недавно взрывы раздавались на Арабатской Стрелке, в Багерово и нефтебазе в Феодосии.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал «24 Каналу», что целью таких ударов может быть вражеская противовоздушная оборона.

На Юге могут готовить серьезный удар

5 декабря более 40 беспилотников выполняли задания на оккупированном полуострове. По мнению Свитана, часть дронов, вероятнее всего, использовали как обманки, чтобы выманить ПВО. А уже ударные беспилотники по этой системе отрабатывали.

«Основная задача, если работают по ПВО – завоевание преимущества в воздухе. То есть может быть подготовка к более серьезным ударам. Например, ударными ракетами», – заявил полковник запаса.

Россия бросает новые подразделения в Крым

Партизанское движение «АТЕШ» сообщило, что россияне перебрасывают на оккупированный полуостров новые подразделения мобилизованных из Якутии. По словам Свитана, Россия уже отправляла «боевых бурят», а затем на их родине взрывалось железнодорожное сообщение, что, конечно же, может быть совпадением.

Военный эксперт отметил, что украинские спецслужбы вполне могут «направить на верный путь» этих мобилизованных. Следовательно, в России могут появиться новые проблемы.

Минус российская «сушка» на Змеином

В районе острова Змеиный украинские защитники ликвидировали вражеский бомбардировщик Су-24М. Это тяжелый фронтовой самолет. По мнению Свитана, с помощью Су-24М враг пытался сбросить планирующие авиабомбы или ракеты в районе острова.

«Су-24 хорошо видно над морем, поэтому сбить его могли из большинства наших ЗРК, которые могли стоять на берегу. Там до острова Змеиный около 30 километров», – сказал военный эксперт.

Следовательно, вражеский бомбардировщик могли уничтожить и из установки С-300, и IRIS-T, и NASAMS. Кроме того, однозначно Patriot мог бы уничтожить российскую «сушку». Однако в этом случае упал бы не только Су-24М, но и сопровождавший его истребитель.

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