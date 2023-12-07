Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню 5 7.12.2023, 8:34

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Фото: UpstateNYer

Президент Джо Байден назвал это «шантажом».

Законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США, сообщает ВВС.

Инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд долларов, в том числе 61 млрд долларов из которых предназначались на помощь Украине.

Для вынесения законопроекта на голосование он должен был получить хотя бы 60 из 100 голосов. «За» проголосовали только 49 сенаторов. Таким образом, документ не смог получить 60 голосов, необходимых для того, чтобы иметь возможность начать дебаты по законопроекту.

Против законопроекта проголосовали все республиканцы, а также независимый сенатор Берни Сандерс.

Президент США Джо Байден, комментируя провал процедурного голосования в Сенате США о помощи Украине, назвал это «политическим шантажом».

Комментируя отказ Республиканской партии поддержать в Конгрессе законопроект о предоставлении дополнительных денег на обеспечение национальной безопасности, который предусматривает помощь Украине, Байден отметил, что ставки слишком высоки.

«Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно заангажированную пограничную политику. Это политический шантаж, самый настоящий и простой. Ставки слишком высоки, а последствия - слишком значительны для политических игр», - написал он в соцсети X (Twitter).

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