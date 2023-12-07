Пропагандисты РФ громко опозорились 7.12.2023, 8:41

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Россияне украли кадры уничтожения своего же С-350.

Российские пропагандисты в очередной раз опозорились, выдав кадры украинского дрона за свои, пишет Defense Express.

На распространенных ранее в сети кадрах видно, как украинский FPV-дрон бьет по новейшей установке оккупантов С-350. Это зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения, разработанный концерном «Алмаз-Антей» для российских ПВО. Но в этот раз «аналоговнетный» С-350 не сработал.

Как отмечают эксперты, С-350, скорее всего, впервые засветился непосредственно на передовой. Сами военные утверждают, что это самая дорогая цель врага, когда-либо уничтоженная FPV-дроном.

Однако пропагандисты украли кадры и выдали их за якобы уничтожение украинского ОТРК «Гром». Позже россияне поняли ошибку и удалили пост, но он уже успел разойтись по крупным российским пабликам.

Вместе с тем, аналитики объясняют, что украинский ОТРК «Гром» все еще находится в состоянии разработки, потому не мог быть замечен на фронте.

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