В Тюмени партизаны взорвали подстанцию, остановив поезда с оружием

В Тюмени партизаны взорвали подстанцию, остановив поезда с оружием2
- 7.12.2023, 8:47
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Техника перебрасывалась для штурмов на Авдеевском направлении.
В российской Тюмени подорвали трансформаторную подстанцию на Свердловской железной дороге. Этой линией захватчики собирались переправлять военную технику для поддержки «мясных штурмов» на Авдеевском направлении.
Подрыв подстанции – дело рук «сознательных россиян», сообщили партизаны. Отмечается, что в результате происшествия поезда с военным грузом остались заблокированными, приостановив поставки в зону боевых действий.
Активисты отметили, что систематические подрывы железной дороги в России – это не только препятствование режиму, но и подрыв репутации Кремля.