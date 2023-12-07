В Тюмени партизаны взорвали подстанцию, остановив поезда с оружием 2 7.12.2023, 8:47

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Техника перебрасывалась для штурмов на Авдеевском направлении.

В российской Тюмени подорвали трансформаторную подстанцию на Свердловской железной дороге. Этой линией захватчики собирались переправлять военную технику для поддержки «мясных штурмов» на Авдеевском направлении.

Подрыв подстанции – дело рук «сознательных россиян», сообщили партизаны. Отмечается, что в результате происшествия поезда с военным грузом остались заблокированными, приостановив поставки в зону боевых действий.

Активисты отметили, что систематические подрывы железной дороги в России – это не только препятствование режиму, но и подрыв репутации Кремля.

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