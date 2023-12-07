Показана самая дорогая елочная игрушка в Беларуси в этом году 1 7.12.2023, 9:14

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иллюстративное фото

Она дороже, чем шар от Versace.

Самую дорогую (по версии продавца) елочную игрушку Беларуси можно найти на столичной «Комаровке». Ее показали в видео, которое 6 декабря появилось в Instagram-аккаунте рынка.

Новый ролик «Комаровки» был посвящен товарам, которые можно отыскать на новогодней ярмарке. Один из продавцов показал свою коллекцию. Среди них оказались игрушки птицы-Феникса за 330 рублей и дракона с сокровищами по цене в 400 рублей.

— Самая дорогая игрушка Республики Беларусь в этом году, — сказал продавец.

Крылья, клюв и голова дракона выполнены из полистоуна — материалa, который называют альтернативой натуральному камню. Изготовила игрушку польская фирма Glitterlab.

Ранее СМИ писали о елочном шаре от Versace за 380 рублей. Игрушка сделана из фарфора, имеет диаметр 7,5 сантиметра. Произведен шар в Германии. Он из коллекции Medusa Amplified Golden Coin.

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