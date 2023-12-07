Показана самая дорогая елочная игрушка в Беларуси в этом году

Показана самая дорогая елочная игрушка в Беларуси в этом году1
- 7.12.2023, 9:14
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Она дороже, чем шар от Versace.
Самую дорогую (по версии продавца) елочную игрушку Беларуси можно найти на столичной «Комаровке». Ее показали в видео, которое 6 декабря появилось в Instagram-аккаунте рынка.
Новый ролик «Комаровки» был посвящен товарам, которые можно отыскать на новогодней ярмарке. Один из продавцов показал свою коллекцию. Среди них оказались игрушки птицы-Феникса за 330 рублей и дракона с сокровищами по цене в 400 рублей.
— Самая дорогая игрушка Республики Беларусь в этом году, — сказал продавец.
Крылья, клюв и голова дракона выполнены из полистоуна — материалa, который называют альтернативой натуральному камню. Изготовила игрушку польская фирма Glitterlab.
Ранее СМИ писали о елочном шаре от Versace за 380 рублей. Игрушка сделана из фарфора, имеет диаметр 7,5 сантиметра. Произведен шар в Германии. Он из коллекции Medusa Amplified Golden Coin.