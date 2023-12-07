«Мой вес — 38 кг»: белоруса довел до истощения шумный кондиционер соседей 14 7.12.2023, 9:35

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Минчанин, как Дон Кихот, написал сотни обращений во все инстанции.

Минчанин, как Дон Кихот, упорно борется — только не с ветряными мельницами, а с соседским кондиционером. Полтора года пишет жалобы, судится. Кондиционер не дает нормально спать — слышен шум, вибрации по стене. Соседи доказывают, что климатическую установку разместили по всем правилам, переносить ее не станут. Tochka.by залезла в оба окопа соседской войны.

Сон в летнюю ночь

История началась летом 2022 года. Место действия — Минск, многоэтажка на улице Железнодорожной.

В этом доме живет и страдает Дмитрий. Кондиционер, установленный на лоджии смежной квартиры, не дает ему спать: шумит, по газосиликатным стенам идут вибрации. Мужчина на грани истощения — уже весит 38 кг.

«Шумную» квартиру Дмитрий снимает.

— Зачем эти страдания, можно же переехать? — резонный вопрос.

— Мое право, хочу здесь жить, — парирует мужчина.

Как пояснил Дмитрий, у него есть договоренность с владельцем квартиры на выкуп недвижимости. Планирует здесь жить долго, поэтому и борется за акустический комфорт.

Летом кондиционер особенно раздражает, когда приходится спать с открытым окном, — мужчина показывает видео в доказательство своих слов.

Дмитрий недавно снял вторую квартиру, чтобы выспаться, пока идут судебные тяжбы.

А тяжбы еще какие… За полтора года минчанин подал более 200 обращений. Правда, стоит отдать должное, соседи не переходят на личности, а вежливо встречаются в суде.

Чего добивается Дмитрий? Хочет убедить соседей перенести кондиционер подальше, на другое окно, а после взыскать компенсацию за моральный ущерб.

Слово соседям

Перешли на другую сторону лестничной клетки. Что говорят соседи?

«Переносить не будем — у нас свежий ремонт. Да и по какому поводу? Место установки мы согласовали — по документам все в порядке. И даже конденсат отвели — мало кто так делает. В нашем доме десяток кондиционеров, и больше никто на шум не жалуется», — рассказывает соседка.

Дмитрий предложил возместить расходы за свой счет. Соседи отказались.

Женщина парирует, что Дмитрий немало докучает ее семье. Пишет заявления — участковый приходит каждую неделю.

Продолжение будет

Суд Московского района отказал Дмитрию в претензии и к тому же еще обязал выплатить ответчице 700 рублей.

Прокурор города Минска направил протест. Решение суда отменено.

Главная претензия в том, что эксперты замеряли шум днем, — некорректный результат. Нужно фиксировать после 23:00 и на максимальных нагрузках климатической установки.

Ночная экспертиза назначена на ближайшее время. Игра на истощение продолжается. Кто кого — или Дмитрий окончательно переедет, или соседи в качестве жеста доброй воли, а может, и по решению суда перенесут кондиционер на приемлемое расстояние.

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