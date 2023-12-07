Дешевые приемчики Захаровой Телеграм-канал «СерпомПо»

7.12.2023, 10:08

Компенсации Непалу заплатят из кармана Лаврова и Небензи?

Фронтвумен МИД России Мария Захарова озаботилась сегодня поставками сражающейся Украине истребителей F-16.

Поздновато. Да и пустое это все – говорильня. Решение принято – обучение пилотов идет, самолеты будут. Но надо же что-то выдумывать. Вот и сообщила Захарова, что «не исключено, что базироваться американские истребители будут за пределами страны — в Польше, Словакии, Румынии. Таким образом, Североатлантический альянс все глубже увязает в украинском конфликте».

Нравится нам эти дешевые, шулерские словесные приемчики, это пустое «не исключено» (т.е. на деле ничего нет, когда будет, тогда и рот открывайте). И словечко «американские». Су-35, проданные Ирану, чьи? Российские? Или станут иранскими после передачи? То же с F-16, которые давно куплены европейскими странами и будут передаваться Украине.

Но вот еще какая тема возникла для Захаровой и ее шефа Лаврова в связи с их неколониализмом. Правительство Непала потребовало от властей России вернуть на родину тела шести непальцев, воевавших в Украине, а также выплатить компенсации семьям погибших. Кроме того, один непалец попал в украинский плен.

Что эти люди делали в Украине? Как они туда попали, Лавров и Захарова? Воевали с НАТО? Были наняты, чтобы противостоять F-16? Что это вообще за «интернациональная» подлость творится?

Мы, кстати, считаем, что компенсации непальским семьям надо платить за счет зарплаты Захаровой, Лаврова, Небензи, Рябкова, Грушко, Полянского и прочих великих «дипломатов» земли российской. Дело международное, а раз так, то МИД должен лично участвовать.

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