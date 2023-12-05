Непал выдвинул ультиматум России 4 5.12.2023, 11:36

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Москва должна выплатить компенсации семьям непальских гуркхов.

Непал потребовал от Москвы не вербовать своих граждан в российскую армию и немедленно вернуть всех непальских граждан после того, как стало известно, что шесть солдат, служивших в российской армии, были убиты.

Об этом сообщает Reuters.

Непальские солдаты, называемые гуркхами, служат британской и индийской армиям после обретения Индией независимости в 1947 году в соответствии с соглашением между тремя странами.

Маленькая гималайская страна, зажатая между Китаем и Индией, не имеет такого соглашения с Россией, которая вторглась в Украину в феврале 2022 года и с тех пор ведет войну.

Правительство Непала сообщило в своем заявлении, что шесть его граждан, служивших в российской армии, были убиты, не указав никаких подробностей.

«Правительство Непала обратилось к российскому правительству с требованием немедленно вернуть их тела и выплатить компенсацию их семьям», - заявило министерство иностранных дел.

В заявлении также говорится, что предпринимаются дипломатические усилия по освобождению одного гражданина Непала, служившего в российской армии и попавшего в плен в Украине. Непал также призвал своих граждан не вступать в армию какой-либо страны, которая ведет войну.

Англоязычная газета The Kathmandu Post процитировала Милана Раджа Туладхара, посла Непала в Москве, который сообщил, что 150-200 непальцев были наемниками в российской армии.

Миллионы граждан Непала заняты на гражданской работе, в основном в качестве рабочих на промышленных предприятиях и строительных площадках в Южной Корее, Малайзии и на Ближнем Востоке.

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