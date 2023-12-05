Группа непальцев «кинула» Шойгу на деньги 1 5.12.2023, 10:54

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Стали известны фамилии хитрых наемников.

Вчера в Сети появились кадры с Запорожского направления, где ВСУ взяли в плен пять оккупантов, включая и непальца.

Вчера были опубликованы эксклюзивные кадры с Запорожского направления, где в плен украинским защитникам сдались пять оккупантов из 70-го мотополка.

Самое удивительное, что только один не понимал ни украинского, ни русского языка. Им оказался 22-лентний гражданин Непала, который учится в одном из вузов РФ.

В тот же день Telegram-канал «Досье шпиона» провел свое расследование относительно непальцев в армии РФ.

Речь идет о восьми гражданах Непала, подписавших контракт с российским Министерством обороны. Они должны отправиться в Украину на так называемую «СВО», но на фронт так и не прибыли.

По данным источника, это не первый случай, когда на так называемой «СВО» решили заработать кровавые деньги иностранцы.

Так, среди российских захватчиков можно частенько увидеть наемников из Центральной и Южной Америки, Центральной Азии или Африки.

Кое-кто хочет получить вид на жительство в России или паспорт россиянина. Правда, большинство едет сугубо заработать деньги.

Вот и непальцы, которые обманули россиян и могли вернутся обратно на родину. Речь идет о восьмерых гражданах Республики Непал, которые 14 октября 2023 приехали в Россию, чтобы заработать.

Они в Москве подписали договор с вооруженными силами России в начале ноября. После этого попали в 58 общевойсковую армию – воинская часть 47084, Северная Осетия.

Известно, что во время подписания договора наемники получают 195 тысяч рублей. Непальцы не растерялись, забрали деньги и прибыли в расположение части в Ростовской области. Правда, служить дальше они не захотели.

Они пробыли на службе едва две недели. И в ночь на 17 ноября из расположения части непальцы скрылись. Теперь их разыскивают за самовольное оставление части.

По имеющейся информации, по состоянию на 1 декабря непальцев не обнаружили. Можно предположить, что они уже покинули территорию страны-агрессора.

«Такова история успеха от непальских эмигрантов»,

– иронизирует источник.

Список граждан Непала, которые обманули Минобороны РФ:

Кхадка Четендра, 29.04.1979 года, рядовой, гранатометчик;

Адикари Юбрадж, 06.10.1979 года, рядовой, пулеметчик;

Бишвакарма Лал Бахадур, 08.05.1983 года, рядовой, старший стрелок;

Бишвакарма Тилак Бахадур, 05.08.1989 года, рядовой, пулеметчик;

Кхадка Дипак, 26.07.1998 года, рядовой, гранатометчик;

Бхаттарай Лаксман, 26.07.1982 года, рядовой, пулеметчик;

Пахади Джагадиш, 22.07.1984 года, рядовой, старший стрелок;

Рахапал Сушант Кумар, 17.06.1992 года, рядовой, стрелок.