Простой трюк поможет быстро высушить одежду в квартире зимой
- 7.12.2023, 10:18
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Понадобится только небольшой прибор.
Хозяева уже не могут быстро высушить одежду на улице, поэтому развешивают вещи после стирки в квартире. Это создает неуютную атмосферу и повышает влажность, что способствует развитию плесени и грибка.
Но блоггер под ником @geo.cleans опубликовал полезное видео в социальной сети TikTok, где поделился интересным лайфхаком. По его словам, простой способ поможет быстро и безопасно высушить мокрую одежду в комнате.
Вам понадобится только небольшой вентилятор, который значительно ускорит процесс сушки.
После стирки развесьте одежду на сушилку и поставьте возле батареи. Включите вентилятор и направьте его на вещи.
Прибор поможет циркулировать воздуху в комнате и так вы снизите влажность вокруг одежды, что будет способствовать быстрому высыханию.
А теплый воздух от батарей только ускорит этот процесс, и вам не нужно будет ждать часами, чтобы получить чистую и сухую одежду.