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Простой трюк поможет быстро высушить одежду в квартире зимой

  • 7.12.2023, 10:18
  • 3,314
Простой трюк поможет быстро высушить одежду в квартире зимой

Понадобится только небольшой прибор.

Хозяева уже не могут быстро высушить одежду на улице, поэтому развешивают вещи после стирки в квартире. Это создает неуютную атмосферу и повышает влажность, что способствует развитию плесени и грибка.

Но блоггер под ником @geo.cleans опубликовал полезное видео в социальной сети TikTok, где поделился интересным лайфхаком. По его словам, простой способ поможет быстро и безопасно высушить мокрую одежду в комнате.

Вам понадобится только небольшой вентилятор, который значительно ускорит процесс сушки.

После стирки развесьте одежду на сушилку и поставьте возле батареи. Включите вентилятор и направьте его на вещи.

Прибор поможет циркулировать воздуху в комнате и так вы снизите влажность вокруг одежды, что будет способствовать быстрому высыханию.

А теплый воздух от батарей только ускорит этот процесс, и вам не нужно будет ждать часами, чтобы получить чистую и сухую одежду.

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