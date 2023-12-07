Лукашисты задержали директора автоцентра Mercedes-Benz 3 7.12.2023, 10:54

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Дома у бизнесмена якобы нашли «пачки денег в сотни тысяч долларов».

Силовики пришли за директором автоцентра «Энергия ГмбХ». Его «покаянное» видео опубликовал 7 декабря приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Под запись силовики заставили мужчину сказать, что в 2020 году он участвовал в митинге, который на тот момент не был запрещен, и в августе того же года перечислил 1220 рублей в фонд солидарности.

Пропагандисты также отметили, что дома у бизнесмена нашли «пачки денег в сотни тысяч долларов» и показали кадры, как группа людей с бело-красно-белыми флагами стоит напротив здания автоцентра.

В чем обвиняется минчанин, и находится ли он на данный момент под стражей — не сообщается.

ООО «Автомобильный дом «Энергия ГмбХ» является дистрибьютором Mercedes-Benz в Беларуси и обладает эксклюзивными правами на представление Mercedes-Benz на белорусском рынке.

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