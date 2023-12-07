Путин поражен и шокирован Виктор Небоженко

7.12.2023, 10:59

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фота: epa

Заклятые «друзья» могут догадаться о планах главы Кремля.

Подозрительная и внезапная смерть патриарха американской политики 100-летнего Киссинджера поразила президента России Путина. Еще недавно остроумный, но неподвижный патриарх американской челночной дипломатии Киссинджер в Кремле давал, как всегда, циничные советы Путину как правильно надо любить Китай, но обмануть американцев, развалить Европейский союз и, наконец, как победить Украину.

Но сейчас первая мысль, которая пришла в голову опытному и подозрительному Путину, что смерть Киссинджера связана не с только финальным, окончательным износом, а скорее всего, с отравлением древнего старика врагами Путина из США и России. Ну не мог же талантливый международный авантюрист и интриган Киссинджер, который 50 лет водил за нос Китай, СССР, Израиль, арабов и США мог так просто умереть своей смертью, а еще от банальной старости.

Но потому в сознание Путина проникла другая, более приятная мысль, которая уже давно шевелилась в его дряхлом теле, но не находила оправдания. Ведь если Киссинджер, не смотря на огромное количество врагов по всему миру, прожил целых 100 лет, то и могущественный Путин, обладая абсолютной властью над Россией, тоже может прожить целый век, купаясь в страданиях и ненависти своих врагов.

Главное, чтобы никто из близких и заклятых друзей Путина, которые его окружают и мечтают о его власти не догадались, что он хочет оставаться Хозяином страны, президентом России вечно, в два раза дольше, чем планируют себе в США 81- летний Байден и 77- летний Трамп. Путин хочет пережить их всех, оставаясь на вершине власти и Киссинджер показал ему путь к политическому бессмертию.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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