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Доллар и евро продолжают дорожать

  • 7.12.2023, 11:06
  • 1,268
Доллар и евро продолжают дорожать

Курсы валют на 7 декабря.

На 7 декабря Национальным банком Беларуси установлены следующие курсы валют:

1 доллар США – 3,2229 белорусского рубля (рост на 1,12% по отношению к курсу на 6 декабря).

1 евро – 3,4773 белорусского рубля (рост на 0,74%).

100 российских рублей – 3,4689 белорусского рубля (снижение на 0,46%).

10 китайских юаней – 4,5002 белорусского рубля (рост на 0,92%).

10 польских злотых – 8,0211 белорусского рубля (рост на 0,39%).

С курсами других валют подробнее можно ознакомиться по ссылке.

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