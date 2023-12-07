Доллар и евро продолжают дорожать
- 7.12.2023, 11:06
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Курсы валют на 7 декабря.
На 7 декабря Национальным банком Беларуси установлены следующие курсы валют:
1 доллар США – 3,2229 белорусского рубля (рост на 1,12% по отношению к курсу на 6 декабря).
1 евро – 3,4773 белорусского рубля (рост на 0,74%).
100 российских рублей – 3,4689 белорусского рубля (снижение на 0,46%).
10 китайских юаней – 4,5002 белорусского рубля (рост на 0,92%).
10 польских злотых – 8,0211 белорусского рубля (рост на 0,39%).
С курсами других валют подробнее можно ознакомиться по ссылке.