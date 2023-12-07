СМИ: 14-летняя школьница из Брянска целенаправленно шла убивать одноклассницу 20 7.12.2023, 12:21

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Стали известны новые подробности и хронология трагедии.

14-летняя Алина, которая открыла стрельбу на уроке биологии в гимназии российского Брянска, целенаправленно шла убивать одноклассницу — 13-летнюю Марию Н. Предварительно, у девочек был конфликт, Алина считала, что Марина организовывает нападки на нее со стороны других детей, сообщает российское издание Mash.

Остальные пострадавшие просто угодили под горячую руку. По информации журналистов, сейчас следователи-криминалисты проверяют соцсети и гаджеты Алины, чтобы выяснить, не участвовала ли она в «запрещенных организациях» и не интересовалась ли подобными преступлениями. Кроме того, стало известно о задержании отца стрелявшей.

Хронология трагедии

Восьмиклассница устроила стрельбу в брянской гимназии №5. Сегодня утром она принесла отцовский дробовик, зашла в кабинет биологии во время второго урока и сделала несколько выстрелов.

Предварительная версия — месть за травлю с начальных классов.

В результате один ребенок погиб, пятеро пострадали. А стрелявшая покончила с собой.

Что известно о трагедии на данный момент:

— Ученица 8 «А» класса Алина А. пришла в школу ко второму уроку. С собой у нее был рюкзак и тубус, в котором лежал охотничий дробовик «Бекас-3». Принадлежавший ее отцу;

— В 9:15 утра, во время переклички, она вошла в класс биологии и сделала несколько выстрелов. Учительница пыталась остановить девочку, но не вышло. Женщину также ранило;

— Ученики сразу полезли под парты в надежде хоть как-то спастись. Первый выстрел попал в Марию А. Она погибла на месте. Также серьезно ранило 14-летнего Тимофея. Его успели довезти до больницы в тяжелом состоянии. Сейчас парень на операционном столе. Еще четырех человек зацепило дробью. Они получили легкие и средние ранения, их жизни ничего не угрожает.

Вот полный список пострадавших:

1) Тимофей Б.

2) Виталий Д.

3) Петр Е.

4) Эвелина К.

5) Тимур Д.

— Сразу после Алина застрелилась в том же классе;

— Как только паника и выстрелы утихли, всех учеников быстро вывели на улицу и отпустили по домам;

— По словам учеников гимназии №5, нормальной охраны там никогда не было — ни камер, ни турникетов. На посту перед входом сидела бабушка вахтерша. И на этом все;

— Родителей девочки следователи уже допрашивают. В квартире проходят обыски. Главный вопрос: как Алина смогла незаметно вынести ружье из дома и открыть огонь по одноклассникам.

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