Белорусы бросились скупать валюту 2 7.12.2023, 12:30

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Бизнес также запасается долларами и евро.

В ноябре население выступило чистым покупателем иностранной валюты. Бизнес также запасается валютой. Это следует из статистики Нацбанка.

В ноябре белорусы купили иностранной валюты на 933 млн долларов. Это на 57,6 млн долларов больше, чем продали. Это нетипичное поведение для населения в нынешнем году: белорусы активнее покупали валюту, чем сдавали, только в январе, октябре и ноябре, в остальные месяцы ситуация была противоположной.

Белорусские фирмы в ноябре тоже запасались валютой — ее купили в эквиваленте почти 2,4 млрд долларов, а продали — чуть более чем 2,1 млрд.

Всего за январь-ноябрь бизнес купил валюты почти на 23,1 млрд долларов, а продало — 22,04 млрд. А население купило почти на 8,8 млн, а продало — более чем 9,2 млн долларов.

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