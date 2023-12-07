Белорусы бросились скупать валюту

Белорусы бросились скупать валюту2
- 7.12.2023, 12:30
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Бизнес также запасается долларами и евро.
В ноябре население выступило чистым покупателем иностранной валюты. Бизнес также запасается валютой. Это следует из статистики Нацбанка.
В ноябре белорусы купили иностранной валюты на 933 млн долларов. Это на 57,6 млн долларов больше, чем продали. Это нетипичное поведение для населения в нынешнем году: белорусы активнее покупали валюту, чем сдавали, только в январе, октябре и ноябре, в остальные месяцы ситуация была противоположной.
Белорусские фирмы в ноябре тоже запасались валютой — ее купили в эквиваленте почти 2,4 млрд долларов, а продали — чуть более чем 2,1 млрд.
Всего за январь-ноябрь бизнес купил валюты почти на 23,1 млрд долларов, а продало — 22,04 млрд. А население купило почти на 8,8 млн, а продало — более чем 9,2 млн долларов.