Бегство России из Крыма Виталий Портников, «Крым Реалии»

7.12.2023, 12:30

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«Непотопляемый авианосец» дал течь.

Перебазирование российского Черноморского флота из Крыма в Новороссийск и Очамчиру на территории фактически оккупированной Абхазии – отнюдь не признак силы. Когда Владимир Путин принимал решение об аннексии Крыма, видимо, одним из важных резонов было стремление превратить Крымский полуостров в «непотопляемый авианосец», обеспечить вечное безопасное базирование Черноморского флота России. Но теперь россиянам приходится «прятать» корабли в бухтах, о которых они уже успели забыть – ведь порт в Очамчире не используется для военных нужд с середины 90-х годов прошлого века.

И, тем не менее, тот факт, что Россия может перебросить свои корабли с оккупированной территории Украины на оккупированную территорию Грузии, в очередной раз напоминает, что решение вопроса безопасности Черноморского бассейна и восстановления территориальной целостности бывших советских республик должно быть комплексным.

До 2014 года в Украине практически не обращали внимания на тот факт, что часть черноморского побережья после фактического отделения Абхазии от Грузии стала «ничейной», находящейся вне правового поля. И это при том, что еще в 2008 году Россия решила использовать дислоцированный в украинском Крыму Черноморский флот для войны против Грузии. Однако тот факт, что Россия Путина – а перед этим Ельцина – фактически наплевала на нормы международного права и территориальную целостность одной из черноморских стран, в Украине мало кому казался угрозой.

В 2014 году Крым не только разделил судьбу Абхазии, но и был аннексирован Российской Федерацией. А в 2022 году российские войска оккупировали украинское Приазовье и сейчас в Государственной думе России собираются принять закон, объявляющий Азовское море внутренним водоемом Российской Федерации. Фактически и Украина, и Грузия, и другие черноморские страны оказались соседями пиратов ХХІ века.

В Украине верят, что рано или поздно вопрос территориальной целостности страны будет решен – а значит, страна вернет себе контроль над своими портами на Черном и Азовском морях, над побережьем и морскими территориальными водами. Но если при этом не будет решена проблема территориальной целостности Грузии, если российские корабли будут чувствовать себя в Очамчире как у себя дома, то, уверен, рано или поздно беда вновь придет на украинскую землю мощным разрушительным цунами новой войны. И наоборот – если Грузии удастся решить свои проблемы, а Украине – нет, это тоже может оказаться лишь временным решением.

Потому что настоящее решение – это, уверен, создание такого международного порядка, в котором суверенные государства вновь оказались бы в своих признанных границах, а Черное море вновь стало бы морем добрососедства, а не конфронтации, морем торговли, а не ракет и беспилотников.

Да, конечно, такой порядок будет установлен далеко не сразу, возможно, речь идет о годах и даже о десятилетиях. Но без возвращения к «жизни по правилам» рассчитывать на мирную жизнь на берегах Черного моря не приходится.

Виталий Портников, «Крым Реалии»

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