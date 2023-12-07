Российские пилоты взбунтовались и отказываются летать после ликвидации Су-24 возле Змеиного 3 7.12.2023, 12:52

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Количество вылетов авиации РФ на Южном фронте резко упало.

В рядах пилотов ВКС РФ царят панические настроения в связи с ликвидацией бомбардировщика «Су-24М» у острова Змеиный. После этого инцидента количество вылетов на Южном направлении резко упало.

Об этом сообщил российский Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», связанный с офицерами российской группировки «Днепр», передает Диалог.UA.

Пилотов ВКС РФ сильно напугало уничтожение «Су-24М» в Черном море. Они подозревают, что ВСУ переместили на юг некое иностранное дальнобойное ПВО, от которого невозможно увернуться.

«После вчерашней трагедии количество самолетовылетов на Херсонском направлении упало в разы. Как, собственно, и количество выпущенных КАБов (корректируемых авиабомб - ред.). Теперь «птички» работают с куда более удаленных дистанций… Это связано с новыми системами ПВО, которые неприятель перебросил на правый берег Днепра. Теплинский (командующий оккупационными войсками РФ на Херсонском направлении - ред.) с пеной у рта убеждал летчиков, что летать в этой зоне безопасно. Но после поражения нашей Су-24М у Змеиного в эти басни уже никто не верит. Смертников, готовых угробить машину и экипажи ради того, чтобы Теплинский сохранил кресло и получил орден, ожидаемо не нашлось. Это начало конца, друзья», - написал российский Z-канал.

Он уверяет, что аналогичная ситуация была в мае нынешнего 2023 года, когда ВСУ уничтожили сразу четыре российских борта в Брянской области.

После этого у авиации РФ резко пропало желание обстреливать украинское приграничье.

Интенсивность авиаударов по северным областям Украины практически свелось до нуля с тех пор. Вероятно, в Херсонской области история повторяется.

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