Эпидемия кори: в детских поликлиниках Беларуси начались проблемы с вакцинами 7.12.2023, 13:18

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Стало известно, где ситуация сложнее всего.

По данным Минздрава, за этот год зарегистрировано 140 случаев заражения корью. А с ноября наблюдается подъем заболеваемости — уже зарегистрировано более 90 случаев. Медики напоминают родителям о вакцинации, а читатели Onliner, в свою очередь, сообщают о перебоях с вакцинами в детских поликлиниках.

Что говорят в Минздраве?

Сейчас корь регистрируют в Брестской, Гомельской, Минской областях и Минске. На детей приходится 48% случаев заражения. Такие данные вчера опубликовал Минздрав.

Медики отмечают, что в зоне риска — непривитые. На них приходится 74% случаев заболеваний. А среди заболевших детей этот показатель взлетает до 90%. Но нужно сделать пометку: в статистику попадают не только дети, прививку которым решили не делать родители. Включают и тех, кому ее делать нельзя по возрасту (младше одного года).

Как пишет Минздрав, специфического лечения кори нет. Поэтому вакцинация остается «самым безопасным и эффективным способом защиты». КПК (комбинированная вакцина от кори, паротита и краснухи) входит в Национальный календарь профилактических прививок, и ее делают бесплатно. Ребенка прививают дважды: в 1 год и 6 лет. Считается, что после введения одной дозы у более чем 95% детей формируется долговременный иммунитет, после второй — почти у 100%.

«Сейчас сделать прививку нет возможности»

При этом читатели Onliner сообщают о перебоях с поставками вакцины в поликлиниках и частных центрах. У Дарьи двое детей, 2 и 6 лет. Старшую дочь родители привили по календарю вакцинации — в год. Младший ребенок наблюдался в частном центре, где раньше была доступна комплексная вакцина. Но долгое время ее нет в наличии. Тогда родители решили оформиться в поликлинике по месту жительства и сделать бесплатную прививку младшей девочке.

— Пришли новости от родителей одноклассников, что в параллельном классе выявили случай заболевания корью. Понимая всю серьезность заболевания, я хотела срочно привить младшую. В поликлинике по месту прописки нас поставили в очередь и сообщили, что перебои в поставке вакцины длились больше полугода, поэтому детей в списке довольно много. Привезенных в ноябре доз не хватит. Поэтому сделать прививку сейчас возможности нет, — написала читательница.

Onliner позвонил в поликлинику, где наблюдаются дети Даши, чтобы узнать о наличии вакцины. Вакцины сейчас действительно нет, но обещают, что периодически она будет появляться.

А как в других поликлиниках?

Журналисты обзвонили 12 детских поликлиник города. В восьми из них вакцина в наличии есть, в одну поступит сегодня. А вот в трех учреждениях привиться пока нельзя.

В частных медцентрах ситуация сложнее. Onliner обратился в три — вакцины нет ни в одном. Четких сроков поступления препаратов не обозначили.

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