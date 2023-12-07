Красные лампочки для Пашиняна Михаил Саакашвили

7.12.2023, 13:22

Никол Пашинян

Путин не армянский коньяк невзлюбил.

Россия запретила импорт почти всей армянской сельхозпродукции и армянского коньяка. Ну, те, кто в руководстве Кремля любит армянский коньяк, себя ограничивать не будут (после эмбарго на грузинское вино им угощали грузинских журналистов в кремлевском буфете без проблем), а на мнение обычных россиян им наплевать.

Но этот запрет должен зажечь все красные лампочки для Пашиняна. Путин не армянский коньяк невзлюбил, а самого Пашиняна, и эмбарго – это очередной шаг выдавливания его из власти.

Я хочу повторить еще раз для премьера Армении. Уважаемый Николь – беги, быстрее беги, беги без оглядки из ОДКБ, из ЕврАзЭс, беги в Европейский союз, НАТО, в новые региональные союзы. Но главное – унеси ноги подальше от России, спаси себя и армянскую государственность! Путин – как бульдог. Он кусается и не отстает, пока не сожмет свои зубы. Вырывайтесь от этого укуса, чтобы выжить.

Я уверен, что еще не поздно. И хватит медлить и раскачиваться. Промедление смерти подобно!

Михаил Саакашвили, «Фейсбук»

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