«Начальник требует, чтобы мой отпуск начинался с воскресенья — разве так можно?» 3 7.12.2023, 13:28

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Белорусский юрист прояснил ситуацию.

В редакцию onliner.by обратился Кирилл, работник частной организации. Он рассказал, что из-за особенностей составления графика отпусков в прошлом году потерял один день отдыха.

«Я хотел взять отпуск на 14 дней, с понедельника по воскресенье. С учетом того, что сразу перед отпуском идут суббота и воскресенье, я должен был отдыхать 16 дней подряд. Оказалось, на этот период приходится государственный праздник, поэтому мой отпуск продлевается еще на один день.

Я сказал начальнику, что в таком случае выйду на работу во вторник — и мой отпуск вместе с выходными составил бы 17 дней. Но руководитель настоял, что отделу так будет неудобно и, раз из-за праздника мой отпуск становится длиннее на один день, я должен взять отпуск не с понедельника, а с воскресенья по воскресенье.

То есть, по сути, несмотря на то, что мой отпуск стал больше на один день, он никак не изменился: с учетом выходных он составил все те же 16 дней. Мы стали спорить с начальником. Он сказал, что я сам четко указал сроки отпуска в нашем графике, который ведется в гугл-докс, и что я сам себя подставил. Хочется узнать, как поступить, если история повторится».

Юрист: наниматель нарушил права работника

За комментарием журналисты обратились к юристу Светлане Семенихиной: «Продолжительность отпусков работников исчисляется в календарных днях (ч. 1 ст. 151 ТК). Каких-либо предписаний относительно дня начала или окончания трудового отпуска законодательством о труде не установлено. По сложившейся практике начало трудового отпуска определяется с рабочего дня, а не с выходного, государственного праздника или праздничного дня.

Вместе с тем прямого запрета на определение начала отпуска с выходного дня Трудовым кодексом также не предусмотрено. Правило, которое следует учитывать при возникновении подобной ситуации: конкретная дата начала отпуска должна определяться по соглашению сторон. С учетом изложенного, трудовой отпуск работника с его согласия может начаться и в выходной день. Определить начало трудового отпуска с выходного дня в одностороннем порядке наниматель не вправе».

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