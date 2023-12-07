Мадуро начал мобилизацию армии

Мадуро начал мобилизацию армии10
- 7.12.2023, 13:33
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И заявил об аннексии Венесуэлой региона Эссекибо в соседней Гайане.
Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании нового штата в регионе Эссекибо, который принадлежит соседней Гайане. Также он отправил военный контингент в Пуэрто-Барима на атлантической границе Венесуэлы, недалеко от границ территории, на которую он претендует.
Об этом сообщает El Pais.
Как пишет издание, Мадуро уже назначил новую временную власть в Эссекибо. Новообразованный штат должен возглавить генерал-майор Алексис Родригес Кабельо.
Также Мадуро представил новую официальную карту Венесуэлы, которая включает Эсекибо. Во время заседания Государственного совета диктатора Венесуэлы также объявил о ряде мероприятий и будущих законов, призванных закрепить за Каракасом владение этой территорией.