Стало известно, какой багаж белорусы могут перевозить в маршрутке бесплатно 1 7.12.2023, 13:43

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Зимой действуют особые правила.

Межрегиональная ассоциация перевозчиков Беларуси ответила на самые популярные вопросы от пассажиров.

Что можно взять с собой в багаж бесплатно?

Согласно Правилам пассажирских перевозок, пассажир имеет право взять в поездку бесплатно одно место маломерной клади. Что это такое? Например, чемодан, рюкзак, саквояж, сумка, которые имеют размеры не более 60 х 40 х 20 см или же вписываются по сумме трех измерений в 120 см. Вес маломерной клади не должен превышать 20 кг.

Также бесплатно можно взять в поездку детскую коляску или коляску для инвалида, костыли, ходунки или другие средства персональной реабилитации. Санки и детский велосипед также вписываются в эту норму.

А что еще? Бесплатно можно провозить длинномерные предметы до 151 см или, например, лыжи, клюшку, удочку и даже ружье в чехле (если, конечно, есть все необходимые документы). Можно ли взять с собой на дачу тяпку или лопату? Да, мелкий садовый инвентарь также включен в этот список. Но, понятно, что нельзя брать в дорогу сразу все перечисленные предметы. Речь идет о чем-то одном.

Музыкальные инструменты также можно перевозить в футлярах.

А вот велосипед в поездку в автобусе разрешено взять лишь в разобранном и упакованном виде. Причем, по сумме длины, высоты и ширины упаковка должна вписаться в 200 см. Впрочем, есть маршруты, где транспорт оборудован специальными креплениями для велосипеда. Там «велик» разбирать не потребуется. Но лучше этот вопрос уточнить заранее.

Что делать, если багажа много? Все зависит от типа автобуса. Если багажного отсека нет, то за плату можно дополнительно перевезти одном место маломерной ручной клади, а при его наличии – платно можно загрузить уже два места багажа.

Отметим, что чаще всего проблем с тем, чтобы уместить все чемоданы и сумки пассажиров не возникает. Многие ездят по делам налегке, поэтому места хватает для всех.

Купите переноску

Домашние питомцы для многих стали уже настоящими членами семьи. И расставаться надолго бывает сложно. Можно ли взять котика или собачку с собой в поездку на маршрутке?

В принципе, правила пассажирских перевозок это не запрещают. В счет маломерной ручной клади (платно или бесплатно в зависимости от количества багажа) пассажир может перевозить кошек, мелких собак или других небольших домашних животных.

Правда, питомец должен ехать в «переноске», клетке или специальной сумке с водонепроницаемым или адсорбирующим дном. Ответственность за поведение кошки или собаки, безопасность других пассажиров, соблюдение чистоты и санитарных норм в этом случае несет владелец. Кстати, такой подход не случаен: в случае нештатной ситуации удержать даже небольшого пса или кота в руках будет сложно. Невозможно и предсказать поведение животного при ДТП или даже резком маневре.

Есть тут и исключения. Например, собака-поводырь, сопровождающая инвалида по зрению, в поездку отправляется бесплатно.

Однако у разных перевозчиков может быть свое отношение к животным на борту. При заказе билета через популярные агрегаторы можно сразу прочитать, разрешена ли перевозка питомцев.

Тепло ли тебе, пассажир?

Еще одна актуальная тема зимой касается температуры в салоне. Интересно, что нормативных документов, регламентирующих, сколько градусов должно быть внутри автобуса, нет. Некоторые перевозчики устанавливают внутренние требования, например, чтобы температура держалась на уровне не ниже +15 градусов. Это считается комфортным показателем для поездки.

Впрочем, по правилам при температуре воздуха на улице ниже +5 водитель обязан включать отопление в салоне. С неисправной «печкой» в рейс выезжать нельзя.

«Накануне зимы представители МАП проверили готовность техники партнеров к работе в холодной период. Отметим, что нареканий по технической части нет. Отметим, что водители заботятся о пассажирах. Включают и основную «печку» и дополнительные автономные отопители до начала посадки», — отметила председатель Межрегиональной ассоциации перевозчиков Оксана Мягкова.

Напомнили водителям и о правилах вежливого отношения к пассажирам. И речь не только об общении. Зимой признак хорошего тона – это порядок в салоне, отсутствие воды и грязи на полу и даже приятный или нейтральный запах «омывайки».

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