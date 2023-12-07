Туры в Минск, Брест, Гродно и Витебск вошли в топ самых популярных у россиян 3 7.12.2023, 13:50

Туристы из РФ едут в белорусские санатории.

Экскурсионные туры в Минск, Брест, Гродно и Витебск вошли в топ самых популярных у россиян. Об этом на круглом столе в редакции «Комсомольской правды» рассказал директор Национального агентства по туризму Республики Беларусь Дмитрий Морозов.

Он отметил, что особенно популярен у жителей России санаторно-курортный сектор Беларуси. Но интерес к экскурсионному туризму также вырос за последние 10 лет, и железнодорожные, авиационные и автобусные туры тоже пользуются устойчивым спросом. Кроме того, во время пандемии появились «Ласточки» между Москвой и Минском, и это добавило Беларуси много самостоятельных туристов из России.

По словам Дмитрия Морозова, российские туристы чаще всего проводят время в формате сити-брейков в Минске, но популярны и областные центры - Брест, Гродно, Витебск.

- Из близлежащих регионов России едут в Могилевскую и Гомельскую области. В ответ на это растет количество интересных туристических предложений в Беларуси, ориентированных на российского туриста, - рассказал глава Национального агентства по туризму.

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