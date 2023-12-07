Премию для женщин-политиков в Германии получила депутатка, эмигрировавшая из РБ

Премию для женщин-политиков в Германии получила депутатка, эмигрировавшая из РБ2
- 7.12.2023, 17:42
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Ей 25 лет.
Награду имени Хелены Вебер за отличную работу получила мюнхенская депутатка Полина Гордиенко, которая переехала в Германию из Минска, передает «Немецкая волна».
Эту премию получают региональные женщины-политики, борющиеся за равноправие и разнообразие в политике, подавая пример подрастающему поколению. Вместе с Гордиенко награду получили еще 14 женщин.
Полине Гордиенко 25 лет. У ее семьи украинские корни, сама девушка родилась в России, но выросла в Беларуси. В 15-летнем возрасте Полина переехала в Германию к тетке. Там она быстро интегрировалась в общество и достигла успехов в политике. Сейчас она депутатка горсовета Мюнхена от партии социал-демократов.