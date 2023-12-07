В Литву по Неману приплыла «льдина» с контрабандой из Беларуси 1 7.12.2023, 17:54

К грузу был прикреплен GPS-передатчик.

Литовские пограничники обнаружили в реке Неман груз контрабандных сигарет, замаскированных под льдину. Это проверенный временем метод контрабандистов, рассказали в погранслужбе Литвы.

Подозрительную «льдину» обнаружили утром 5 декабря в 900 метрах от границы с Беларусью.

«Сигаретные плоты пытаются замаскировать и сделать похожими на плавающие льдины. Одну такую „льдину“ вытащили из Нямунаса пограничники Друскининкайского пункта пропуска, охраняющего южный участок границы с Беларусью. На этот раз из Беларуси было отправлено 500 пачек сигарет „Фэст“», — рассказали в погранслужбе.

Блоки сигарет были плотно обмотаны полиэтиленовой пленкой, к грузу был прикреплен GPS-передатчик для отслеживания его местоположения.

В литовской погранслужбе отметили, что после похолодания контрабандисты ежегодно «выбирают проверенный временем метод — пытаются замаскировать плоты и сделать их похожими на плавучие льдины».

Контрабанду обматывают белой полиэтиленовой пленкой или медицинской марлей, покрывают замерзшим снегом, льдом и грязью, а для регулирования плавучести подбирают различные строительные материалы — кирпичи, бетонные блоки, брусчатку и т.д. Переправляют в основном по Неману — по этой реке проходит 17 км границы.

«На белорусском берегу контрабандисты чувствуют себя свободно и действуют беспрепятственно со стороны пограничников этой страны. Большую часть времени в Нямунас на другом берегу спускают грузы сигарет с прикрепленными к ним GPS-навигаторами в надежде, что течение принесет сигареты к берегу Литвы», — рассказали в погранслужбе.

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