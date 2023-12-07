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Завтра в Беларуси будут снегопады

  • 7.12.2023, 18:09
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Завтра в Беларуси будут снегопады
Фото: Charter97.org

А температура упадет до -14.

В пятницу, 8 декабря, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью местами, а утром и днем на большей части территории страны пройдет снег. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет восточный умеренный.

Термометры ночью покажут 5-10 мороза, при прояснениях температура воздуха понизится до 11-14 ниже нуля. Днем прогнозируется от -3 по югу до -10 по северу Беларуси.

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