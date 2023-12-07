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Лукашисты задержали директора загородного клуба «Фестивальный»

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  • 7.12.2023, 18:38
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Лукашисты задержали директора загородного клуба «Фестивальный»
Геннадий Веремейчик

Во время протестов он снял со здания красно-зеленый флаг.

Силовики задержали директора загородного клуба «Фестивальный». Причиной стали снятый госфлаг и участие в протестах 2020 года, сообщил телеграм-канал ГУБОПиК.

С мужчиной сняли «покаянное» видео, где он рассказал, что является руководителем ООО «Парк активного отдыха «Фестивальный» и принимал участие в маршах, а в 2020 году в клубе снял госфлаг.

Силовики считают снятие символики «идеологической диверсией».

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Загородный клуб «Фестивальный» в Воложинском районе является одной из крупнейших площадок на рынке ивент-услуг Беларуси, говорится на сайте компании. Там специализируются на проведении корпоративных мероприятий (развлекательных и обучающих) и частных праздников. Клуб работает уже 11 лет.

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