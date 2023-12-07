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В литовском Сейме журналисту Егору Мартиновичу вручили премию «Надежда Свободы»

  • 7.12.2023, 19:06
В литовском Сейме журналисту Егору Мартиновичу вручили премию «Надежда Свободы»
Егор Мартинович

Награду присуждают белорусским независимым журналистам в знак поддержки свободы слова.

В литовском Сейме журналисту Егору Мартиновичу вручили премию «Надежда Свободы».

Торжественная церемония состоялась во время Форума свободной журналистики, который 7 декабря проходит по традиции в парламенте Литвы, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Награду присуждают белорусским независимым журналистам в знак поддержки свободы слова.

В 2016 году Егор Мартинович стал лауреатом премии сайта Charter97.org.

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