В литовском Сейме журналисту Егору Мартиновичу вручили премию «Надежда Свободы»
- 7.12.2023, 19:06
Награду присуждают белорусским независимым журналистам в знак поддержки свободы слова.
В литовском Сейме журналисту Егору Мартиновичу вручили премию «Надежда Свободы».
Торжественная церемония состоялась во время Форума свободной журналистики, который 7 декабря проходит по традиции в парламенте Литвы, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Награду присуждают белорусским независимым журналистам в знак поддержки свободы слова.
В 2016 году Егор Мартинович стал лауреатом премии сайта Charter97.org.